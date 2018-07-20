İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi
Forbes, dünyanın en çok kazanan 100 sporcusunu açıkladı. Listede yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi zirveyi zorlarken iki oyuncunun aldıkları maaş arasındaki büyük fark dikkat çekti. Giriş Tarihi: 20.07.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 20:01
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Forbes'ın raporunda Messi'nin maaş kazancı brüt 84 milyon Dolar olarak gösterilirken Ronaldo ise bir yıl için 61 milyon Dolar brüt ücret aldı. Ronaldo'nun Juventus'a transfer olma tercihinde bulunmasının ardında Messi ve Neymar'a kıyasla düşük kalan ücretini arttırması yönündeki taleplerinin Real Madrid yönetimi cephesinde karşılık bulmaması olduğu gelen haberler arasındaydı.
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu…
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Nicolas Batum - 22.9 Milyon dolar
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Melvin Ingram - 23 Milyon dolar
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Masahiro Tanaka - 23.1 Milyon dolar
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Brook Lopez - 23.1 Milyon dolar
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
Robinson Cano - 23.1 Milyon dolar
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LaMarcus Aldridge - 23.1 Milyon dolar