İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu…

Forbes'ın raporunda Messi'nin maaş kazancı brüt 84 milyon Dolar olarak gösterilirken Ronaldo ise bir yıl için 61 milyon Dolar brüt ücret aldı. Ronaldo'nun Juventus'a transfer olma tercihinde bulunmasının ardında Messi ve Neymar'a kıyasla düşük kalan ücretini arttırması yönündeki taleplerinin Real Madrid yönetimi cephesinde karşılık bulmaması olduğu gelen haberler arasındaydı.

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