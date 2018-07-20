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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi , dünyanın en çok kazanan 100 sporcusunu açıkladı. Listede yıldız futbolcular ve zirveyi zorlarken iki oyuncunun aldıkları maaş arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.07.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 20:01
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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

'ın raporunda Messi'nin maaş kazancı brüt 84 milyon Dolar olarak gösterilirken Ronaldo ise bir yıl için 61 milyon Dolar brüt ücret aldı. Ronaldo'nun Juventus'a transfer olma tercihinde bulunmasının ardında Messi ve Neymar'a kıyasla düşük kalan ücretini arttırması yönündeki taleplerinin Real Madrid yönetimi cephesinde karşılık bulmaması olduğu gelen haberler arasındaydı.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu…

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Nicolas Batum - 22.9 Milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Melvin Ingram - 23 Milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Masahiro Tanaka - 23.1 Milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Brook Lopez - 23.1 Milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Robinson Cano - 23.1 Milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

LaMarcus Aldridge - 23.1 Milyon dolar

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