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ekiplerinden , Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 23:17
Yasin Öztekin resmen Göztepe'de

, Galatasaraylı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Yasin Öztekin, 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. Yasin, ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formaları giydi.
203 Süper Lig maçında sahaya çıkan Yasin'in lig kariyerinde 40 gol kaydetti.

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Yasin Öztekin resmen Göztepe'de
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