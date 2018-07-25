Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

, 'nın fiyatını belirledi

yönetimi, 143 milyon TL’yi veren kulübe 'yı satacak. Hırvat oyuncu İngiltere ekibi ile prensipte 2+1 yıl anlaştı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

'ndaki performansıyla İngiliz kulüplerini peşine takan 'dan ciddi bir gelir elde etmeyi isteyen , transferde hedefini belirledi. Özellikle Liverpool'un çok istediği, West Ham United ve Everton kulüplerinin de pazarlık masasına oturmak için randevu talep ettiği Hırvat stoperin satışı için belirlenen rakam 25 milyon Euro (yaklaşık 143 milyon TL)… PSG'nin de almak için nabız yokladığı Vida'yı UEFA listesine dahil etmeyen Beşiktaş'ta oyuncunun ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda tatilde olan 29 yaşındaki futbolcu ise yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Aklı 'de olan Vida, ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

QUARESMA VE PEPE YOK!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda yarın B36 Torshavn'la karşılaşacak ve bugün Faroe'ye gidecek Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği takım kadrosuna ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vida'nın yanı sıra Pepe ve Quaresma'yı da almadı. Bu arada Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN