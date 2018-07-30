Trabzonspor, Eric Ayuk transferini bitiriyor

Trabzonspor transferde hareketli saatler geçiriyor. Bordo-mavililer, Zargo Toure'yle birlikte Eric Ayuk'u da Türkiye'ye getirdi. Uzun zamandır gizlice yürütülen görüşmeler sonucunda Philadelphia Union'da forma giyen Eric Ayuk ile her konuda anlaşıldı. Bugün de Trabzon'a gelecek olan 21 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Kamerun U20 takımında forma giyen ve orta sahanın sağı ile 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Eric Ayuk için scout ekibinin oldukça olumlu referans verdiği ifade edildi. Aynı şekilde scout ekibinin 30'a yakın maçını izleyip "Fizik gücü yüksek ve hızlı bir oyuncu" şeklinde rapor verdiği Zargo Toure de dün gece Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki Senegalli stoper ile sezon başına 700 bin Euro'dan 3 yıllık mukavele imzalanacağı öğrenildi.

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