Almanya, Mesut Özil için ayakta

"MESUT ÖZİL'İ ALNINDAN ÖPÜYORUZ"

Gösteriye katılan ve Berlin'de serbest ticaretle uğraşan Bilal Kublay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye Mesut Özil'e karşı yapılan haksızlığı protesto ederek destek olmak amacıyla katıldığını belirtti.