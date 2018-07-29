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Almanya, için ayakta

Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu 'e destek vermek amacıyla Almanya'nın başkenti 'de "Ben Özil'im" gösterisi yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 18:46
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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve lehine sloganlar atıldı.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Gösteride Alman basının, özellikle de Bild gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve 'e karşı kışkırtıcı haberleri protesto edildi.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Göstericiye katılanlardan bazıları "Ben Özil'im" yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde 'in fotoğrafı ve "Ben Özil'im" yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Gösteriyi düzenleyen Derneğin Başkanı Türk aktivist Bigili Ürtmen, yaptığı konuşmada, Almanya'daki Müslümanların ve Türklerin "ülkedeki genel görüşe uymayan" siyasi düşünceye sahip olduklarında ikinci ve üçüncü sınıf insan olarak görüldüğünü belirtti.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

Alman basının kışkırtıcı yayınlarına tepki gösteren Ürtmen, 'in Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın eleştirildiğine işaret etti. Ürtmen, Alman basınının Türk kökenli bazı siyasetçilerin PKK bayrakları önünde yaptığı konuşmaları eleştirmediğine dikkati çekerek, "PKK terör örgütü değil mi?" diye sordu.

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Almanya, için ayakta
Almanya, Mesut Özil için ayakta

"MESUT ÖZİL'İ ALNINDAN ÖPÜYORUZ"

Gösteriye katılan ve 'de serbest ticaretle uğraşan Bilal Kublay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye 'e karşı yapılan haksızlığı protesto ederek destek olmak amacıyla katıldığını belirtti.

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