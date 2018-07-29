Almanya, Mesut Özil için ayakta

Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek vermek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 'Ben Özil'im' gösterisi yapıldı. Hacivat Sanat ve Kültür Derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı. Gösteride Alman basının, özellikle de Bild gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mesut Özil'e karşı kışkırtıcı haberleri protesto edildi. Göstericiye katılanlardan bazıları 'Ben Özil'im' yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil'in fotoğrafı ve 'Ben Özil'im' yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı. Gösteriyi düzenleyen Derneğin Başkanı Türk aktivist Bigili Ürtmen, yaptığı konuşmada, Almanya'daki Müslümanların ve Türklerin 'ülkedeki genel görüşe uymayan' siyasi düşünceye sahip olduklarında ikinci ve üçüncü sınıf insan olarak görüldüğünü belirtti. Alman basının kışkırtıcı yayınlarına tepki gösteren Ürtmen, Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın eleştirildiğine işaret etti. Ürtmen, Alman basınının Türk kökenli bazı siyasetçilerin PKK bayrakları önünde yaptığı konuşmaları eleştirmediğine dikkati çekerek, 'PKK terör örgütü değil mi?' diye sordu. 'MESUT ÖZİL'İ ALNINDAN ÖPÜYORUZ' Gösteriye katılan ve Berlin'de serbest ticaretle uğraşan Bilal Kublay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye Mesut Özil'e karşı yapılan haksızlığı protesto ederek destek olmak amacıyla katıldığını belirtti.