Son dakika: Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı! İşte Mesut Özil'in yaptığı açıklama

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile medya ve sponsorlara ayırdığı bölümlerle tamamladı.

29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan DFB Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi.

Kendisi ve İlkay'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdikleri buluşmanın yapıcı geçtiğini paylaşan Mesut, DFB Başkanı Grindel'in, alınmadığı bu toplantıdan hiç hoşnut olmadığını da aktardı.

Mesut, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kamuoyuna açıklama yapmasını isteyen Grindel'e ilişkin "Şu an istediğim için konuşuyorum, Grindel istediği için değil. Artık yetersiz ve işini düzgün yapamayan birinin günah keçisi olmayacağım. O fotoğraftan sonra benim Dünya Kupası kadrosuna alınmamı istemedi. Fakat Joachim Löw (teknik direktör) ve Oliver Bierhoff (menajer) arkamda durdu. Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullandı.

E-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen ırkçı söylemlere maruz kaldığını, tehdit telefonları aldığını söyleyen Mesut, bu anlayışa sahip insanların geçmişte kalmış, yeni kültürlere kapalı ve gurur duymadığı bir Almanya'ya ait olduğunu savundu.

Grindel'in, parlamento üyesi olduğu 2004'te söylediği "Gerçekte çok kültürlülük bir şehir efsanesi ve yalandır." sözünü hatırlatan Mesut, "Çift vatandaşlığa sahip bir sürü oyuncunun bulunduğu bir ülkenin futbol federasyonunun başında, geçmişinde ırkçılık yapan kişiler çalışamamalı." yorumunu yaptı.

DFB ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getiren Mesut, sözlerine şöyle devam etti:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."