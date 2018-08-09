Talisca için 25 milyon Euro

Beşıktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, Çin kariyerine 4 maçta 6 golle başlayınca, kulübü Guangzhou Evergrande hemen harekete geçti. Çin kulübü, Benfica'dan oyuncunun bonservisini almak için teklif sundu. 6 aylığına kiraladığı 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Benfica'ya 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ileten Guangzhou Evergrande yöneticileri, sezon bitmeden oyuncuya imza attırmayı planlıyor. Talisca da gelişmelerle ilgili olarak, "İnsanlar Çin'e gitmemi yalnızca paraya bağlıyor ama bu doğru değil. Burada harika bir hayat var" yorumlarını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU