İşte Emre Akbaba'nın Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe, adı sıklıkla Galaasaray’la anılan Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor’a resmi teklif yaparak transfer döneminin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fenerbahçe’nin teklifinin detayları belli olurken 25 yaşındaki oyuncunun da bu teklife verdiği cevap belli oldu.
Giriş Tarihi: 16.8.2018 21:18Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 01:59
Emre Akbaba'nın geleceği transfer döneminin en sıcak gündem başlığı olarak göze çarparken Fenerbahçe bugün 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklifte bulundu. Emre Akbaba'nın bu teklife verdiği cevap da belli oldu.