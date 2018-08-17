Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba transferi arapsaçına döndü. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcu son kararını vermeye hazırlanıyor... Galatasaray'ın transfer için yoğun uğraş verdiği Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe devreye girdi ve kulübü Alanyaspor'la anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertlilerin daha sonra Ekre Akbaba ile de el sıkıştığı iddia edildi. İşte Emre Akbaba transferinde yaşanan gelişmeler ve son durum... Fenerbahçe, Galatasaray'ın Emre Akbaba transferinin uzaması ve orta saha bölgesinde takımı ileriye taşıyacak oyuncu eksikliği nedeniyle önceliği bu bölgeye verdi. Milliyet'in haberine göre Avrupa'da fiyatların üst seviyeleri görmesi nedeniyle Türkiye pazarından kopmayan sarı lacivertliler, Emre Akbaba için yaklaşık 4 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı kırmızılıların Emre Akbaba teklifi de 3 milyon euro civarında... Alanyaspor'un dünkü idmanında takım arkadaşları ve teknik direktör Mesut Bakkal'la vedalaşan Emre'nin eşyalarını toplayıp İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sabah.com.tr tarafından edinilen bilgiye göre ise Emre Akbaba'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ve bugün sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.