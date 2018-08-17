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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?

Alanyaspor'un başarılı futbolcusu transferi arapsaçına döndü. ve 'nin talip olduğu yıldız futbolcu son kararını vermeye hazırlanıyor...

Giriş Tarihi: 17.08.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 10:05
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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

'ın transfer için yoğun uğraş verdiği transferinde devreye girdi ve kulübü Alanyaspor'la anlaşma sağladı.

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Sarı-Lacivertlilerin daha sonra Ekre Akbaba ile de el sıkıştığı iddia edildi. İşte Emre Akbaba transferinde yaşanan gelişmeler ve son durum...

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

, 'ın transferinin uzaması ve orta saha bölgesinde takımı ileriye taşıyacak oyuncu eksikliği nedeniyle önceliği bu bölgeye verdi.

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Milliyet'in haberine göre Avrupa'da fiyatların üst seviyeleri görmesi nedeniyle Türkiye pazarından kopmayan sarı lacivertliler, için yaklaşık 4 milyon euroluk teklif yaptı.

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Sarı kırmızılıların teklifi de 3 milyon euro civarında...

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Alanyaspor'un dünkü idmanında takım arkadaşları ve teknik direktör Mesut Bakkal'la vedalaşan Emre'nin eşyalarını toplayıp İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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, 'a mı transfer oluyor, 'ye mi?
Emre Akbaba, Galatasaray'a mı transfer oluyor, Fenerbahçe'ye mi?

Sabah.com.tr tarafından edinilen bilgiye göre ise Emre Akbaba'nın Fenerbahçe ile anlaştığı ve bugün sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.

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