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'ten açıklaması: "Elimizden geleni yaptık"

İcra Kurulu Başkanı , 'ın i için sponsor olduklarını doğruladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 17:06
NEF'ten Emre Akbaba açıklaması: Elimizden geleni yaptık

2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak" açıklamalarından sonra görüşlerini aldığımız NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur e sponsor olacaklarını doğruladı.

DHA'ya konşan Timur, "Forma sponsoru olduğumuz ve Galatasaray'ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Fınansal Fair Play yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık" dedi.

Timur, yaptığı açıklamada "Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik" ifadelerini de kullandı.

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TRANFERİN TOPLAM MALİYETİ

Bu arada 'nın transferi için Galatasaray'ın 3, NEF'in 2 milyon Euro ödeyeceği ve Aytemiz Alanyaspor'a toplam 5 milyon Euro verileceği öğrenildi.

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NEF'ten Emre Akbaba açıklaması: "Elimizden geleni yaptık"
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