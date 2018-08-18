Galatasaray, Emre Akbaba için imza töreni düzenledi

Galatasaray, yeni transferleri Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru için 20.30'da imza töreni düzenledi

20.30'da başlayan imza töreni, Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleşti

İMZA TÖRENİNDEN AÇIKLAMALAR:

Mustafa Cengiz: "Sevgili Onyekuru, sevgili Nagatomo ve sevgili Muğdat'ın imza töreni yapılmadığını gördük. Bu yüzden Emre Akbaba ile birlikte onların da bulunmasını istedik. Tabi bu toplu düğün değil."

"Henry en genç oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil, ileride de bizim oyuncumuz olur."

Yuto Nagatomo: "Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok çok mutluyum. İnanılmaz iyi bir arkadaşlık ve inanılmaz iyi bir hocamız var. Tekrar Galatasaray'da olacağım için çok mutluyum."

Henry Onyekuru: "Türkiye'nin en büyük camiasına, en büyük kulübüne geldim. Avrupa'nın en tanınmış kulüplerinden bir tanesi. Çok tecrübeli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncu için Galatasaray önemli bir adım. Gelişimimde burası çok önemli bir rol oynayacak."

Muğdat Çelik: "80 milyonda kime sorsanız buraya gelmek ister. Güzel bir aile ortamı var. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah başarılı olurum."

Emre Akbaba: "Galatasaray'a imza attığım için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Beni takımında görmek isteyen Fatih Terim hocamıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarının desteğini karşılıksız bırakmak istemiyorum."

"Trabzonspor maçı için Galatasaray'ın stadına gelmiştim. O zaman Galatasaray'da oynamanın hayalini kurmuştum. O hayalimi gerçekleştirmeye az kaldı."

"Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarın ilgisini gördüm. Sağ olsunlar desteklerini gösterdiler. Ben de kutsal parçalı formamızı giyip büyük başarılar kazanmak istiyorum."

"Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarın ilgisini gördüm. Sağ olsunlar desteklerini gösterdiler. Ben de kutsal parçalı formamızı giyip büyük başarılar kazanmak istiyorum."

(Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynayamacağı hakkında): "Menajerim aracılığıyla bilgi istedim. Transfer olursam Avrupa'da oynamam yönünde bir sıkıntı olur mu diye sordum. Fazla detaya girmek istemiyorum. Benim gönlüm Galatasaray'da"