Türkiye'de Oğuzhan Özyakup ilk 11'e giriyor

UEFA Uluslar Ligi'ne Rusya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım'da teknik direktör Mircea Lucescu, İsveç karşısında üç değişikliğe gidiyor.

Kalede Sinan Bolat'a şans vereceğini aktaran Rumen çalıştırıcı, Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmanın ortasında Kaan Ayhan'a, orta sahada ise Yusuf Yazıcı'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a forma vermeyi planlıyor. Trabzon'daki karşılaşmada 57. dakikada oyuna giren Oğuzhan, hücuma hareketlilik getirmiş ve Milli Takım rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulmuştu. Lucescu'nun son antrenmanda Oğuzhan'ı as kadroda denemesi ve oyuncusuna sık sık uyarılarda bulunması gözlerden kaçmadı.

Türkiye'nin İsveç'le yapacağı Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek. 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.