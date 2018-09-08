İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

Avrupa arenasında boy gösteren Türk futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda birçok Türk oyuncunun değeri artarken bir o kadarının değeri de azalıyor.

İşte piyasa değeri en çok artan ve azalan Türk futbolcular...