İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

Avrupa arenasında boy gösteren Türk futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda birçok Türk oyuncunun değeri artarken bir o kadarının değeri de azalıyor. İşte piyasa değeri en çok artan ve azalan Türk futbolcular... PİYASA DEĞERİ AZALAN TÜRK OYUNCULAR UMUT BULUT Güncel piyasa değeri: 450 bin Euro Düşüş: 50 bin Euro SALİH DURSUN Güncel piyasa değeri: 200 bin Euro Düşüş: 450 bin Euro TOLGA ZENGİN Güncel piyasa değeri: 250 bin Euro Düşüş: 450 bin Euro SEMİH KAYA Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro Düşüş: 1 milyon Euro SERDAR AZİZ Güncel piyasa değeri: 3.5 milyon Euro Düşüş: 500 bin Euro ATINÇ NUKAN Güncel piyasa değeri: 600 bin Euro Düşüş: 900 bin Euro YUNUS MALLI Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro Düşüş: 1 milyon Euro