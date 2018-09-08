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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

Avrupa arenasında boy gösteren Türk futbolcuların sayısı artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda birçok Türk oyuncunun değeri artarken bir o kadarının değeri de azalıyor.

İşte piyasa değeri en çok artan ve azalan Türk futbolcular...

Giriş Tarihi: 08.09.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 22:41
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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

PİYASA DEĞERİ AZALAN TÜRK OYUNCULAR

UMUT BULUT
Güncel piyasa değeri: 450 bin Euro
Düşüş: 50 bin Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

SALİH DURSUN
Güncel piyasa değeri: 200 bin Euro
Düşüş: 450 bin Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

TOLGA ZENGİN
Güncel piyasa değeri: 250 bin Euro
Düşüş: 450 bin Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

SEMİH KAYA
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Düşüş: 1 milyon Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

SERDAR AZİZ
Güncel piyasa değeri: 3.5 milyon Euro
Düşüş: 500 bin Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

ATINÇ NUKAN
Güncel piyasa değeri: 600 bin Euro
Düşüş: 900 bin Euro

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İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular
İşte değeri en çok artan ve en çok azalan Türk futbolcular

YUNUS MALLI
Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro
Düşüş: 1 milyon Euro

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