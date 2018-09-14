Faruk Süren: Duygun hoca haklı

DEĞİŞİKLİKLER İÇİN AYRI AYRI GENEL KURUL YAPILMALI

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Divan toplantısında Başkan Mustafa Cengiz ile Duygun Yarsuvat arasında yaşanan söz düellosunu SABAH'a değerlendirdi. İşte Süren'in 29 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul için görüşü: "Bu yönetim özverili şekilde çalışıyor, fedakarlıklar yapıyor. Mustafa Cengiz'i takdir ediyorum ama Duygun Hoca haklı. 29 Eylül'deki Genel Kurul'da istenen yetkiler usulüne uygun değil. Cengiz ve yönetimine karşı güven problemim yok ama kulüpte usule riayet edilmeli. Çok geniş bir gündem var. Burada acil olan revize bütçe ve hesap tarihi değişikliği... Kulüp tüzüğündeki 145 ve 147.maddeler açık... Gayrimenkuller üzerinde herhangi bir tasarruf için proje, maliyet, finansman ve geri dönüşümü, nedenlerini ve neler getireceğini açıklamak zorundasınız.

BEN 11 KONGRE DÜZENLEDİM!

Zaten Duygun Hoca da bu maddeleri söylediğinde yönetimdekiler tüzüğü isteyip okudular. Gayrimenkuller, hisse alımı ve hisse satışı, tüzük tadilatı... Bunların hepsi için ayrı ayrı Genel Kurul yapılmalı. Benim başkanlığım dönemimde (1996-2001) 11 tane Olağanüstü Genel Kurul düzenledik. Evet biraz vakit alıyor ama yapılmaz diye bir şey yok!"

UEFA'NIN EN İYİ 11'NDE

UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlar arasından oluşturduğu en iyi 11'de, Fatih Terim'e de yer verdi. Galatasaray'ın hocası, 11'de futbolculuk kariyerindeki stoper mevkine yerleştirildi.

BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN

Mariano'nun bölgesine özel önlem şart

G.SARAY, evinde taraftarlarının rüzgarını arkasına aldığında kazanmak için üst düzey mücadele sergiliyor. Ligdeki 4 maçını da kazanan Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'sı "Antrenör takımı" görüntüsüyle disiplinli ve kontrollü oynuyor. Özellikle Trezeguet Kasımpaşa'nın kontrataklarını yönetiyor. Bu silahı durdurmak için Terim, mutlaka Mariano'nun bölgesine önlem almalı. Çünkü Brezilyalı sağ bekin hızı, Mısırlı oyuncuyu durdurmaya yetmez. G.Saray dikkatli olup Kasımpaşa'nın "Önce durdur, sonra vur" tuzağına düşmemeli. Terim'in savunmaya Donk'u monte edeceğini, orta alanda Fernando-Ndiaye ikilisini oynatacağını düşünüyorum. Emre Akbaba; oynayan, oynatan, gol pası veren ve gol atabilen bir yetenek. Emre'nin 10 numara gibi oynayıp G.Saray'ın ataklarına ve gol gücüne ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

DİVAN'DA NELER OLMUŞTU?

BAŞKAN Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda, 2018 yılı hesap dönemi ek bütçe revizyonu dışında, G.Saray Adası başta olmak üzere gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesis, Aslantepe'deki yeni spor salonu inşası ve üyelikle ilgili yetki talebinin tek kongreye sığdırılmasını istemişti. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat ise "29 Eylül'de yapılacak kongreyi iptal edin" çıkışında bulunmuştu.