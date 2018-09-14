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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark

yönetimi, takımların 2018-19 sezonu için geçerli olacak maaş limitlerini açıkladı. ile arasındaki fark ise hayli fazla.

Giriş Tarihi: 14.09.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 00:28
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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

, 2018-19 sezonu için kulüplerin maaş limitiini açıkladı. Oyuncuların ve teknik heyetin maaşları ile sosyal güvenlik prim ödemeleri, menajer komisyonları, bağlantılı kulüplere yapılacak yatırımlar ve alt yapı gibi pek çok alanda gerçekleştirilecek harcamalara ilişkin kulüplere tanınan ödeme tavanını belirleyen bu limitte ile arasındaki yüksek fark dikkat çekiyor.

İşte o liste...

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

Real Valladolid

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

23.882.000 Euro

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

Huesca

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

29.328.000 Euro

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

Rayo Vallecano

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Resmi açıklama geldi, 'dan 'e tarihi fark
Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

33.077.000 Euro

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