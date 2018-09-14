Resmi açıklama geldi, Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark

La Liga, 2018-19 sezonu için kulüplerin maaş limitiini açıkladı. Oyuncuların ve teknik heyetin maaşları ile sosyal güvenlik prim ödemeleri, menajer komisyonları, bağlantılı kulüplere yapılacak yatırımlar ve alt yapı gibi pek çok alanda gerçekleştirilecek harcamalara ilişkin kulüplere tanınan ödeme tavanını belirleyen bu limitte Barcelona ile Real Madrid arasındaki yüksek fark dikkat çekiyor.

İşte o liste...