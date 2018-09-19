Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne kusursuz başlangıç

İki sezonluk aranın ardından tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, D Grubu ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek ilk maçında 3 puan aldı. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla 2.7 milyon Euro tutarındaki galibiyet primin de sahibi oldu.

GALATASARAY 3-0 LOKOMOTİV MOSKOVA

9' Garry Rodrigues

67' Eren Derdiyok

90+4 Selçuk İnan (p)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun sol çaprazdan direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, rakibinden sıyrılıp önünü açtı ve uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Rodrigues meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

21. dakikada Fernandes'in pasıyla son çizgide topla buluşan Kverkvelia, müsait pozisyondaki Aleksei Miranchuk'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Muslera son anda çizgi üzerinde topa sahip oldu.

26. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, son çizgiye kadar inip kale sahası içine ortaladı. Eren Derdiyok mutlak pozisyonda topa dokunamadı.

29. dakikada Fernandes'in kullandığı korner atışında top Krychowiak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Kverkvelia yakın mesafeden vurdu, Fernando kafayla topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Aleksi Miranchuk'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Farfan iyi yükselip kafayı vurdu ancak top direğin hemen üzerinden auta gitti.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Farfan'ın pasında topla buluşan Krychowiak ceza sahası dışında çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera uzanarak topun kaleye gitmesini engelledi.

56. dakikada sağ kanattan atılan pasla topla buluşan Ndiaye uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme bu pozisyonda topu güçlükle kornere gönderdi.

65. dakikada Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

67. dakikada Emre Akbaba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok yerden düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

71. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, güzel bir hareketle rakibini geçip sağ ayağıyla ceza sahasına ortaladı. Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda kaleci Guilherme topu çizgi üzerinde kontrol etti.

76. dakikada Muslera'nın uzun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girer girmez vurdu ancak kaleci topu kornere gönderdi.

87. dakikada Lokomotiv Moskova hızlı çıktı. Bu pozisyonda Denisov'u düşüren Ndiaye, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Onyekuru kendi yarı sahasından getirdiği topta pası Emre'ye aktardı. Kaleciyi çalımlayan Emre, yerde kaldı ve hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi.

90+4 Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Selçuk İnan farkı 3'e çıkaran isim oldu. 3-0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Gianluca Rocchi xx, Mauro Tonolini xx, Filippo Meli xx

GALATASARAY: Muslera xxx, Linnes xxx, Donk xx, Serdar xxx, Nagatomo xxx, Fernando xxx, Ndiaye xxx, Emre Akbaba xxx, Belhanda x (Maicon dk. 73 xx), Rodrigues xxx (Selçuk dk. 90+1 xx), Eren xxx (Onyekuru dk. 82 ?)

YEDEKLER: İsmail, Mariano, Sinan, Ozan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme x, Ignatyev x (Eder dk. 69 x), Kverkvelia xx, Corluka x, Idowu xx, Denisov xx, Manuel Fernandes xxx, Höwedes x, Krychowiak xx, Aleksei Miranchuk xx (Anton Miranchuk dk. 86 ?), Farfan x

YEDEKLER: Kochenkov, Barinov, Tarasov, Rotenberg, Lysov

TEKNİK DİREKTÖR: Yuri Semin

Goller: Rodrigues (dk. 9), Eren Derdiyok (dk. 67), Selçuk İnan (dk. 90+2 pen.) (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Ndiaye (dk. 87) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Corluka, Idowu, Denisov, Guilherme (Lokomotiv Moskova), Fernando (Galatasaray)