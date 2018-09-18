Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup ederek özlediği devler sahnesine muhteşem bir giriş yaptı. 2 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Galatasaray, D Grubu'nda oynadığı ilk maçta Lokomotiv Moskova'yla karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın 9. dakikasında Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapayan Galatasaray, 67. dakikada Eren Derdiyok'tan bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı. Maça son noktayı koyan isim Selçuk İnan oldu. Maçın son dakikalarında Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren 33 yaşındaki oyuncu 90+4'te penaltıdan bulduğu gol ile skoru tayin eden isim oldu. Selçuk İnan bu golle Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 7 golün 3'üne imzasını attı. Öte yandan Galatasaray, bu sonuçla yaklaşık 19 yıllık bir hasreti de sona erdirdi. Son olarak 26 Ekim 1999 tarihinde Alman temsilcisi Hertha Berlin'i 4-1'le geçen sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 19 yıllık bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta 3 farklı bir galibiyet aldı.