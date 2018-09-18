Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın zaferinde ilginç tesadüf

, bu sezon 'nde oynadığı ilk maçta 'yı evinde 3-0 mağlup ederek özlediği devler sahnesine muhteşem bir giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 00:44
  • 1
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

2 sezonluk aranın ardından 'ne dönen , D Grubu'nda oynadığı ilk maçta 'yla karşılaştı.

  • 2
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın 9. dakikasında Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

İlk yarıyı 1-0 önde kapayan , 67. dakikada Eren Derdiyok'tan bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı.

  • 4
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Maça son noktayı koyan isim Selçuk İnan oldu. Maçın son dakikalarında Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren 33 yaşındaki oyuncu 90+4'te penaltıdan bulduğu gol ile skoru tayin eden isim oldu.

  • 5
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Selçuk İnan bu golle 'ın 'nde attığı son 7 golün 3'üne imzasını attı.

  • 6
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Öte yandan , bu sonuçla yaklaşık 19 yıllık bir hasreti de sona erdirdi.

  • 7
  • 99
'ın zaferinde ilginç tesadüf
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova zaferinde ilginç tesadüf

Son olarak 26 Ekim 1999 tarihinde Alman temsilcisi Hertha Berlin'i 4-1'le geçen sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 19 yıllık bir aranın ardından 'nde ilk kez bir maçta 3 farklı bir galibiyet aldı.

BİZE ULAŞIN