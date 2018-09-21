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’de sesleri

’de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda alınan 4-1’lik mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında sesleri yükselmeye başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:54
Fenerbahçe’de Ersun Yanal sesleri

'de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dün deplasmanda Hırvat ekibi 'e karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından Teknik Direktör 'ın adı ön plana çıktı.

Maç esnasında ve sonrasında taraftarlar tarafından Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi istendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada #GeçOlmadanErsunYanal hashtaginin altına takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istedikleri yönünde birçok mesaj paylaştı.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken 40 maça çıkmış ve 26 galibiyet, 4 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşımıştı.

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Fenerbahçe’de Ersun Yanal sesleri
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