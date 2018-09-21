Ali Koç gollere dayanamadı!

Fenerbahçe taraftarı farklı yenilgiye isyan ederken, sosyal medyadan binlerce kişi Başkan Koç'a 'COCU'YU GÖNDERMELİSİN' çağrısı yaptı. Fenerbahçe'nin farklı yenilgisi sosyal medyada taraftarı isyan ettirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler faturayı Cocu'ya kesti. 10 binlerce tweet atılırken, yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç'un, 'Çok büyük bir facia olmazsa, Cocu'yu devre arasına kadar yollamam' sözüne atıfta bulunuldu ve 'Başkanım bu bir facia gereğini yapın' denildi. Bazı yorumlar şöyle: 'Duygularımızla oynuyorsun Cocu' 'Haftalardır başkanın hatrına susuyoruz, yeter! Yol yakınken yollayın' 'Zorlamaya gerek yok, olmuyorsa direnmenin faydası yok' 'Pazartesi günü takımın başında olursa felaket yaşarız' 'Aykut Kocaman'ı arıyoruz'