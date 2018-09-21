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gollere dayanamadı!

taraftarı farklı yenilgiye isyan ederken, sosyal medyadan binlerce kişi Başkan Koç'a 'COCU'YU GÖNDERMELİSİN' çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 21.09.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:53
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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

'nin farklı yenilgisi sosyal medyada taraftarı isyan ettirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler faturayı Cocu'ya kesti.

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

10 binlerce tweet atılırken, yapılan yorumlarda Başkan 'un, "Çok büyük bir facia olmazsa, Cocu'yu devre arasına kadar yollamam" sözüne atıfta bulunuldu ve "Başkanım bu bir facia gereğini yapın" denildi.

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

Bazı yorumlar şöyle:

"Duygularımızla oynuyorsun Cocu"

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

"Haftalardır başkanın hatrına susuyoruz, yeter! Yol yakınken yollayın"

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

"Zorlamaya gerek yok, olmuyorsa direnmenin faydası yok"

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

"Pazartesi günü takımın başında olursa felaket yaşarız"

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gollere dayanamadı!
Ali Koç gollere dayanamadı!

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