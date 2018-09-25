Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 18. maçta evinde siyah beyazlı rakibine mağlup olmadı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken siyah beyazlı ekibin puanı ise 11'e yükseldi.

FENERBAHÇE 1-1 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

40' Ryan Babel

71' Andre Ayew

HASAN ALİ KALDIRIM, DİREĞİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü. Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı. İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı. Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.? Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SLİMANİ'YE ALKIŞ

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı. Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.

BEŞİKTAŞ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Beşiktaş, derbi maçta aldığı sonuçla 6. haftadaki fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu ve Medipol Başakşehir'in Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı 6. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bir puan alabildi. Bu sezon ilk kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 11'e çıkararak 4. sırada kaldı.

DEPLASMANDA PUAN KAYBI SÜRDÜ

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üst üste ikinci kez puan kaybetti. Ligin 4. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 6. haftadaki derbi maçını da aynı skorla tamamladı. Beşiktaş, dış sahadaki 2 karşılaşmada 4 puan yitirdi.

RYAN BABEL, KADIKÖY'DE GOLÜNÜ YİNE ATTI

Derbi maça forvet hattında başlayan ve Beşiktaş'ı 40. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı'ndaki derbi maçını yine boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019'daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4'ünü son 4 karşılaşmada attı.

CANER ERKİN, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

DERBİ MAÇTA YİNE KIRMIZI KART

İki takım arasındaki derbi maçta yine kırmızı kart çıktı. Geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin oyuncuları, bu derbilerde toplam 9 kırmızı kartla cezalandırıldı.? Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu sezon oynanan ilk derbi mücadelesinde ise Caner Erkin, kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Slimani'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Karius topu kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Chahechouhe'nun müsait durumda kafa vuruşunda, top kaleci Karius'da kaldı.

20. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pası sonrası Reyes ile bire bir kalan Babel'in açıyı bulduktan sonra vuruşunda, top Reyes'in ayağına çarparak kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

34. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Lens'in ayağının dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan şutunda, kaleci Karius'tan seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

61. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda toplu buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Beşiktaş'ın 5'e 4 geldiği pozisyonda son olarak ceza yayı içinde toplu buluşan Lens'in şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Benzia, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Benzia'ya aktardı. Bu oyuncu da soldan bindiren Eljif'i gördü. Makedon futbolcunun ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde, arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu?

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 56 Eljif Elmas), Jailson, Ayew, Chahechouhe (Dk. 62 Valbuena), Benzia (Dk. 89 Mehmet Ekici), Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Ljajic), Quaresma (Dk. 90+1 Necip Uysal), Lens (Dk. 70 Larin), Babel

GOLLER: Dk. 40 Babel (Beşiktaş), Dk. 71 Ayew (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Caner Erkin (Maç bittikten sonra) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Reyes (Fenerbahçe), Dk. 63 Tolgay Arslan, Dk. 64 Oğuzhan Özyakup, Dk. 84 Quaresma (Beşiktaş)