Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından sarı lacivertli tribünlerden yükselen tepki karşılaşmaya damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş, 40. dakikada Ryan Babel'in uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 71. dakikada cevap verdi. Hasan Ali Kaldırım'ın 71. dakikada yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşuyla karşılık veren Ayew skora dengeyi getirdi ve karşılaşmanın skorunu tayin etti. Maç sonrasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Öte yandan karşılaşmaya sarı lacivertli tribünlerin tepkisi damga vurdu. 6. haftanın ardından sadece 7 puan toplamayı başaran Fenerbahçe'de, taraftarlar maç sonrasında Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.