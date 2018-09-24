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- maçının ardından tribünlerden şok tepki

'in 6. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan - derbisinin ardından sarı lacivertli tribünlerden yükselen tepki karşılaşmaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 24.09.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 23:20
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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

'de 6. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında , 'ı konuk etti.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

, 40. dakikada Ryan Babel'in uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla 1-0 öne geçti.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

bu gole 71. dakikada cevap verdi.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

Hasan Ali Kaldırım'ın 71. dakikada yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşuyla karşılık veren Ayew skora dengeyi getirdi ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

Maç sonrasında 'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

Öte yandan karşılaşmaya sarı lacivertli tribünlerin tepkisi damga vurdu.

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- maçının ardından tribünlerden şok tepki
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından tribünlerden şok tepki

6. haftanın ardından sadece 7 puan toplamayı başaran 'de, taraftarlar maç sonrasında 'ya tepki gösterdi.

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