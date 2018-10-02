Phillip Cocu'dan istifa talebine flaş yanıt

F.Bahçe'nin, Ç.Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası geleceği merak konusu olan Phillip Cocu konusunda dün beklenen hareketlilik yaşanmadı ama kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleşti. Hollandalı çalıştırıcıya haber yollayan Başkan Ali Koç'un, "Bu iş seninle olmayacak, bırakmanı istiyoruz" mesajını Cocu'ya iletildi. Fakat Cocu, "Ben bırakmam" diyerek işi yokuşa sürdü. Dün kulübe gitmeyen Koç ve kurmayları, "Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını geçirelim. Milli takım arasında daha net karar vermek için vaktimiz olacak" görüşünde birleşti.

TAKIMIN BAŞINDA İDMANA ÇIKMADI

COCU'NUN görevine 'şimdilik' son verilmedi ancak iki kritik maçın ardından yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı teknik adamla ya anlaşma zemini aranacak ya da iş hukuki boyuta girecek. Öte yandan Phillip Cocu, dün takımın rejenerasyon antrenmanında Can Bartu Tesisleri'ndeydi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı takımın başında idmanda yer almadı. Cocu'nun, Samandıra'da hem Başkan Ali Koç hem de Comolli ile bir dizi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

TOPLAM MALİYET 3 MİLYON EURO

FENERBAHÇE yönetimi Cocu'nun görevine son verilmesi halinde ortaya çıkacak faturayı belirlemiş durumda. Hollandalı teknik adam ve yardımcılarının gönderilmesi halinde yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir fatura ortaya çıkacak. Bir diğer taraftan Cocu sonrası dönem için B planı çalışmaları da devam ediyor. Taraftar Ersun Yanal'ı isterken, yönetim Aykut Kocaman'a da sıcak. Hollandalı çalıştırıcının görevine son verilmesi halinde sözleşmesine göre 1 yıllık maaşını alacak.

'COMOLLİ KULÜBE İHANET EDİYORDU'

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli de tartışılmaya başlandı. Fransız spor adamının, Saint-Etienne dönemine ilişkin ortaya çıkan detayları, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tepki çekti. Saint-Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı 2008-2010 dönemi için şu açıklamayı yapmıştı; "Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz. Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. Her konuda yüzde 100 haklı olduğunu düşünen bir adam. Geldi, paramızı pencereden attı ve kadromuz değerini yüzde 30 yitirdi."



Cocu, Rize'de oturduğu yerden maçı izlerken, kulübede oyuna tepki veren tek isim Volkan Demirel'di. Karşılaşma sonrası özür dilemek için tribünlere gönderilmesine ise isyan eden Kaptan, sinirini sportif direktör Damien Comolli'den çıkardı. Comolli, Volkan'ın yanına gelip sarılmak istedi ancak Volkan onu kollarından tutup durdurdu.

COCU, 3 büyükler baz alındığında son 20 yılın en kötü 2. teknik direktörü oldu. 7 haftada 7 puan toplayan F.Bahçe'nin hocası 2004- 05'de Beşiktaş'ta 7 haftada 6 puan toplayan Del Bosque'yi geçti.