Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Geçtiğimiz sezon ligde iki defa Fenerbahçe'yi yenen, bu sezon da Rizespor'un başında sarı-lacivertlileri mağlup eden Buruk, bir rekoru da egale etti. Çaykur Rizespor'un başına geçtikten sonra, yeni takımının ilk maçında Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşan ve sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup eden Okan Buruk, aynı zamanda tarihe de geçti. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un başındayken Fenerbahçe'yi ligdeki iki maçta da mağlup etme başarısını gösteren Buruk, böylece Fenerbahçe'yi üst üste üçüncü defa yendi ve sarı-lacivertlileri ligde üst üste en fazla mağlup eden yedi teknik direktörden biri oldu. Fenerbahçe'yi ligde daha önce üst üste üç defa yenmeyi başaran diğer teknik direktörler ise şu şekilde: Yılmaz Vural Özkan Sümer Gordon Milne Milorad Mitrovic