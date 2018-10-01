Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un başındayken Fenerbahçe'yi ligdeki iki maçta da mağlup etme başarısını gösteren Buruk, böylece Fenerbahçe'yi üst üste üçüncü defa yendi ve sarı-lacivertlileri ligde üst üste en fazla mağlup eden yedi teknik direktörden biri oldu.