Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, tarihine geçti

Geçtiğimiz sezon ligde iki defa 'yi yenen, bu sezon da Rizespor'un başında sarı-lacivertlileri mağlup eden Buruk, bir rekoru da egale etti.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 23:47
  • 1
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

'un başına geçtikten sonra, yeni takımının ilk maçında Süper Lig'in 7. haftasında 'yle karşılaşan ve sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup eden , aynı zamanda tarihe de geçti.

  • 2
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un başındayken 'yi ligdeki iki maçta da mağlup etme başarısını gösteren Buruk, böylece Fenerbahçe'yi üst üste üçüncü defa yendi ve sarı-lacivertlileri ligde üst üste en fazla mağlup eden yedi teknik direktörden biri oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

'yi ligde daha önce üst üste üç defa yenmeyi başaran diğer teknik direktörler ise şu şekilde:

  • 4
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Yılmaz Vural

  • 5
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Özkan Sümer

  • 6
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Gordon Milne

  • 7
  • 9
, tarihine geçti
Okan Buruk, Fenerbahçe tarihine geçti

Milorad Mitrovic

BİZE ULAŞIN