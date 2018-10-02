Şenol Güneş, Malmö’yü analiz etti: Agresifler

Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Sarpsborg galibiyeti ile başlayan ve I Grubu'nda ilk haftayı lider tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, koltuğu bırakmak istemiyor. Grupta en tehlikeli ve ciddi rakip olarak gördüğü Malmö'nün İsveç Ligi'nde Sundsvall ile oynadığı ve 0-0 berabere biten maçı yerinde izleyen Güneş tüm notlarını aldı.

CİDDİYETİ ASLA BIRAKMAMAMIZ GEREK!

İZIN gününde İsveç yollarına düşen ve 4 saatlik yolculuğun ardından rakibini izleyen Güneş, değerlendirmelerini futbolcularıyla da paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının, İsveç ekibinin orta sahası Fouad Bachirou'yu bir hayli tehlikeli bulduğu öğrenilirken, "Agresifler, takım oyununu iyi oynuyorlar. Gruptaki en ciddi rakibimiz, ciddiyeti asla elden bırakmamamız gerek" dediği öğrenildi. Bu arada Bachirou, bu sezon ligde 17 maçın 15'ine ilk 11 başlarken 1216 dakika sahada kaldı.

ÇİRKİN SALDIRININ PEŞİ BIRAKILMIYOR

BURSASPOR taraftarlarının Sivas maçına giderken mola verdikleri yerde gördükleri Beşiktaş taraftarlarına saldırmasının yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı yönetici Candaş Tolga Işık, saldırganların tespit edildiği belirtirken, "Bu olayı bir camiaya mal etmek doğru değil. Saldırganlar Bursaspor taraftarı ama taraftarlarımızı oradan çıkaran da Bursaspor taraftarı. Bundan sonrası adli bir vaka. Biz de sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız" dedi.

MALMÖ MAÇINA MAKEDON HAKEM

AVRUPA Ligi'nde mücadele eden 3 temsilcimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Perşembe günü Beşiktaş'ın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı karşılaşmada Makedon hakem Aleksandar Stavrev, F.Bahçe-Spartak Trnava maçında Alman Tobias Welz, S.Liege-Akhisar mücadelesinde ise Avusturalyalı Manuel Schuettengruber görev yapacak.