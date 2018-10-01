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lı taraftarlar dehşeti anlattı

Giriş Tarihi: 01.10.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 17:33
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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan -Kayserispor maçını izledikten sonra memleketleri Gediz'e dönerken Bozüyük'te yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarların saldırısına uğrayan Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyeleri Şerafettin Baş, Halil İbrahim Işık ve Mustafa Çalışkan dehşet anlarını anlattı.

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

Olaydan yaralı olarak kurtulan taraftarlardan Şerafettin Baş yaşananları Bursaspor camiasına mal etmediklerini söyledi.

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

Yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarlarla karşılaştıklarını belirten Baş şunları söyledi:

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

"İçeri önden girdim, arkadan gelen arkadaşlarıma sataşmalar oldu. Ardından arbede yaşandı ve kendimi bir anda olayların içinde buldum."

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

"Etrafımızı birçok Bursasporlu taraftar sardı. Yaklaşık 100 kişi vardı. Ancak bunların yanı sıra bizleri korumaya çalışanlar da oldu."

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

"Biz bu olayı Bursaspor camiasına hiçbir şekilde mal etmiyoruz. Bunlar kendisini bilmeyen insanların yaptığı hareketlerdir."

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lı taraftarlar dehşeti anlattı
Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

"Bundan sonra kurumumuz ve emniyetle birlikte ortak hareket ederek hukuki bir süreç başlattık."

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