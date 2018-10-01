Beşiktaşlı taraftarlar dehşeti anlattı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını izledikten sonra memleketleri Gediz'e dönerken Bozüyük'te yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarların saldırısına uğrayan Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyeleri Şerafettin Baş, Halil İbrahim Işık ve Mustafa Çalışkan dehşet anlarını anlattı. Olaydan yaralı olarak kurtulan taraftarlardan Şerafettin Baş yaşananları Bursaspor camiasına mal etmediklerini söyledi. Yemek yemeye gittikleri sırada Bursasporlu taraftarlarla karşılaştıklarını belirten Baş şunları söyledi: 'İçeri önden girdim, arkadan gelen arkadaşlarıma sataşmalar oldu. Ardından arbede yaşandı ve kendimi bir anda olayların içinde buldum.' 'Etrafımızı birçok Bursasporlu taraftar sardı. Yaklaşık 100 kişi vardı. Ancak bunların yanı sıra bizleri korumaya çalışanlar da oldu.' 'Biz bu olayı Bursaspor camiasına hiçbir şekilde mal etmiyoruz. Bunlar kendisini bilmeyen insanların yaptığı hareketlerdir.' 'Bundan sonra kurumumuz ve emniyetle birlikte ortak hareket ederek hukuki bir süreç başlattık.'