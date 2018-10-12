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: Raporları ellerimle teslim ettim, gizli bilgileri ne yapayım?

, başkanı 'un yaptığı açıklamalar sonrası yakın çevresine dert yandı.

TUNÇ ÖZGEN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Aykut Kocaman: Raporları ellerimle teslim ettim, gizli bilgileri ne yapayım?

Başkan 'un yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler 'a çevrildi...

Londra'da olan ve cumartesi günü bir açıklama yapması beklenen Kocaman'ın yakın çevresine dert yandığı ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.

İste o sözler: "Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir... Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Ayrılırken, bir önceki sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Cocu'ya teslim ettim. Ayrıca Comolli'yle de ayrılığım öncesi görüştüm ve klasörlerce bilgi ve analiz bıraktım. Zaten kendisi de daha sonra bu analizlerin çok değerli olduğunu açıklayıp teşekkür etti. Ben 'nin gizli bilgilerini ne yapayım? Bugüne kadar birçok şeyle itham edildim... Bana bir hain demedikleri kalmıştı. Sonunda onu da dediler..."

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Aykut Kocaman: Raporları ellerimle teslim ettim, gizli bilgileri ne yapayım?
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