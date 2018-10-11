Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

"SİNİRLENDİM VE NE OLUYOR DİYEREK VURDUM"

"Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır."