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  • Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

- kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

ekiplerinden 'de forma giyen , gün gece arkadaşlarıyla Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının burnunu kıran Arda Turan hakkında Berkay'ın eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Arda Turan-Berkay şahin kavgasıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arda Turan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hukuki süreç başladı ve bugün yeni gelişmeler yaşandı. Berkay'dan ilk açıklama gelirken, olay yerine ait görüntüler de medyaya yansıdı. Arda Turan'ın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeye dair ilk detaylar da ortaya çıktı.

İşte Arda Turan - Berkay kavgasında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 00:44
Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

Dün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında yeni gelişmeler birbiri ardına yaşanmaya devam etti. Silahlı olayın yaşandığı hastaneden ilk görüntü medyaya yansırken şarkıcı Berkay'dan da ilk açıklamalar geldi. Başlatılan hukuki süreç kapsamında da Arda Turan, ifade verdi. İşte yaşananlar...

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

Dün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda şarkıcı Şahin'e kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında hukuki prosedür başladı.

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Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

31 yaşındaki oyuncu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yaşanan olay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ile kavgasının ardından gittiği hastanede, beraberinde getirdiği tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade verdi.

İşte o anlar... (Haberin videosu için tıklayınız)

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde hakkındaki iddialarla ilgili sorgulanan , ifadesinde şunları söyledi:

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

"SİNİRLENDİM VE NE OLUYOR DİYEREK VURDUM"

"Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır."

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

"SÖZLÜ TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSAN AL SİLAH BURADA"

"'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım' dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.

"Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı."

'ın polis tarafından el konulan tabancasının da ruhsatlı olduğu bildirildi.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın emniyette verdiği ifade

Öte yandan yaşanan olayla ilgili 'dan ilk açıklamalar geldi.

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