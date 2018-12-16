Dev maçta her şey "VAR"dı, kazanan çıkmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle bitti ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş ve Trabzonspor, puanlarını 26'ya yükseltti.
BEŞİKTAŞ 2-2 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)
45+1' Hugo Rodallega
47' Anthony Nwakaeme
57' Dorukhan Toköz
90+6' Mustafa Pektemek
*Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün 68. dakikada attığı gol, Halil Umut Meler tarafından VAR hakemleriyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo-mavililer, son dakikalarına 2-1 önde girdiği Beşiktaş maçında 90+6. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak önemli bir galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçen bordo-mavililer, Onazi'nin kendi kalesine attığı golden sonra Mustafa Pektemek'in 90+6. dakikadaki golüyle 1 puanla yetindi. Trabzonspor, bu beraberliğin ardından ligde puanını 26'ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ligde 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftada Kayserispor'u 2-0 ve 15. haftada da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ'A KOLAY KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 15 lig maçında 11. kez sahadan puanla ayrıldı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
RODALLEGA, BEŞİKTAŞ'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı yine gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 7. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı. Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da başlayan Rodallega, iki takımın forması altında Beşiktaş ağlarına üçer kez gol attı.
NWAKAEME, 11 MAÇ SONRA GOL ATTI
Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanıştı. Nwakaeme, bu sezon ligde attığı gol sayısını ise 3'e yükseltti.
UĞURCAN ÇAKIR KALEDE GÜVEN VERDİ
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkati çekti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda Güven Yalçın, Domagoj Vida ve Caner Erkin ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı. Bordo-mavili ekipte Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gol yedi.
SON 4 HAFTADAKİ GOLLER YABANCILARDAN
Trabzonspor'un ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'yi Sosa ve Novak, Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri ve Atiker Konyaspor'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı. Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta golleri Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.
PEREİRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalı duruma düştü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi.
8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı.
22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.
31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi..
45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1
İKİNCİ YARI
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi'nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme'nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf'un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.
54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic'in şutu direğin üstünden auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan'ın şutunda Onazi'nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
65. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR'a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu
86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.
87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in ceza sahası içine açtığı ortada Caner'in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.
90+3. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.
90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
BEŞİKTAŞ: Karius xx, Dorukhan xxxx, Necip x (Gökhan Gönül dk. 46 xx), Vida xxx, Adriano xx, Medel xx, Atiba xx, Quaresma x (Caner dk. 46 x), Ljajic xxx, Lens xx, Güven x (Mustafa Pektemek dk. 82 xxx)
YEDEKLER: Tolga, Oğuzhan, Fatih, Gökhan Töre, Larin, Utku, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
TRABZONSPOR: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure xx, Novak xx, Onazi x, Sosa xx (Batuhan dk. 65 x), Abdülkadir xxx, Yusuf x (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 74 x), Rodallega xx
YEDEKLER: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki
TEKNİK SORUMLU: Ünal Karaman
GOLLER: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)