Dev maçta her şey "VAR"dı, kazanan çıkmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle bitti ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş ve Trabzonspor, puanlarını 26'ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ 2-2 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)

45+1' Hugo Rodallega

47' Anthony Nwakaeme

57' Dorukhan Toköz

90+6' Mustafa Pektemek

*Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün 68. dakikada attığı gol, Halil Umut Meler tarafından VAR hakemleriyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo-mavililer, son dakikalarına 2-1 önde girdiği Beşiktaş maçında 90+6. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak önemli bir galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçen bordo-mavililer, Onazi'nin kendi kalesine attığı golden sonra Mustafa Pektemek'in 90+6. dakikadaki golüyle 1 puanla yetindi. Trabzonspor, bu beraberliğin ardından ligde puanını 26'ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ligde 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftada Kayserispor'u 2-0 ve 15. haftada da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ'A KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 15 lig maçında 11. kez sahadan puanla ayrıldı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

RODALLEGA, BEŞİKTAŞ'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı yine gol atma başarısı gösterdi. Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 7. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı. Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da başlayan Rodallega, iki takımın forması altında Beşiktaş ağlarına üçer kez gol attı.

NWAKAEME, 11 MAÇ SONRA GOL ATTI

Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanıştı. Nwakaeme, bu sezon ligde attığı gol sayısını ise 3'e yükseltti.

UĞURCAN ÇAKIR KALEDE GÜVEN VERDİ

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkati çekti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda Güven Yalçın, Domagoj Vida ve Caner Erkin ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı. Bordo-mavili ekipte Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gol yedi.

SON 4 HAFTADAKİ GOLLER YABANCILARDAN

Trabzonspor'un ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'yi Sosa ve Novak, Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri ve Atiker Konyaspor'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı. Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta golleri Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.

PEREİRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalı duruma düştü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi..

45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1

İKİNCİ YARI

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi'nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme'nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf'un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic'in şutu direğin üstünden auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan'ın şutunda Onazi'nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR'a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in ceza sahası içine açtığı ortada Caner'in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.

90+3. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

BEŞİKTAŞ: Karius xx, Dorukhan xxxx, Necip x (Gökhan Gönül dk. 46 xx), Vida xxx, Adriano xx, Medel xx, Atiba xx, Quaresma x (Caner dk. 46 x), Ljajic xxx, Lens xx, Güven x (Mustafa Pektemek dk. 82 xxx)

YEDEKLER: Tolga, Oğuzhan, Fatih, Gökhan Töre, Larin, Utku, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TRABZONSPOR: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure xx, Novak xx, Onazi x, Sosa xx (Batuhan dk. 65 x), Abdülkadir xxx, Yusuf x (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 74 x), Rodallega xx

YEDEKLER: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki

TEKNİK SORUMLU: Ünal Karaman

GOLLER: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)