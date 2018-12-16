Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Yıllara dayanan dev rekabette o istatistik göze çarpıyor... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçında, uzatma dakikalarında Mustafa Pektemek ile bulduğu golle 2-2'lik eşitliği sağlayarak 1 puan aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye yenilerek elenen ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'de umutlarını sürdürmek için Trabzonspor karşısına çıkan Beşiktaş, 47. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle 2-0 geriye düştü. Yediği gollerin ardından rakip kalede büyük baskı kuran Beşiktaş, üst üste pozisyonlar buldu. Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçmekte zorlanan ve bir topu direkten dönen Beşiktaş, 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attığı golle umutlandı. Baskısını sürdüren siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 16. haftayı 1 puan alarak tamamladı. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Ligde 7 kez kazanan ve 4 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Puanını 26'ya çıkaran siyah-beyazlılar, averajla 3. sıraya yükseldi