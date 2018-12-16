Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye yenilerek elenen ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'de umutlarını sürdürmek için Trabzonspor karşısına çıkan Beşiktaş, 47. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle 2-0 geriye düştü.