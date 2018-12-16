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  • Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

- rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

'de 16. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında , evinde ile 2-2 berabere kaldı. Yıllara dayanan dev rekabette o istatistik göze çarpıyor...

Giriş Tarihi: 16.12.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 23:26
Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...
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Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

, 'in 16. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçında, uzatma dakikalarında Mustafa Pektemek ile bulduğu golle 2-2'lik eşitliği sağlayarak 1 puan aldı.

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Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Malmö'ye yenilerek elenen ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'de umutlarını sürdürmek için karşısına çıkan , 47. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle 2-0 geriye düştü.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

Yediği gollerin ardından rakip kalede büyük baskı kuran , üst üste pozisyonlar buldu. Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçmekte zorlanan ve bir topu direkten dönen Beşiktaş, 57. dakikada Onazi'nin kendi kalesine attığı golle umutlandı.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

Baskısını sürdüren siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve 16. haftayı 1 puan alarak tamamladı.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde çarpıcı istatistik! 14 maçta 1 kez...

Ligde 7 kez kazanan ve 4 maçtan mağlup ayrılan , 5 karşılaşmayı ise berabere tamamladı. Puanını 26'ya çıkaran siyah-beyazlılar, averajla 3. sıraya yükseldi

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