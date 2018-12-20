Fenerbahçe, transfer bütçesinin yarısını Trezeguet'ye ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Kasımpaşa'da Trezeguet gerilimi her geçen gün büyüyor!..

Sezon başında birçok cazip teklif alan Mısırlı yıldız Trezeguet, devre arasına kendisine kolaylık gösterileceği sözü verilince takımda kalmıştı. 5 gol-5 asistle Kasımpaşa'yı zirve mücadelesine sokan Trezeguet için Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak Kasımpaşa yönetimi bu teklifi reddetti ve Mısırlı oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. (KASIMPAŞA-SUUDİ ARABİSTAN-TREZEGUET ÜÇGENİNDE YAŞANANLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN)

FENERBAHÇE TALİP, BEŞİKTAŞ TAKİPTE!

Ara transfer için gözünü karartan Fenerbahçe'nin Trezeguet'yi de listesine aldığı ve Kasımpaşa'nın kapısını çalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, Başkan Ali Koç'un açıkladığı 11 milyon Euroluk transfer bütçesinin yarısını Trezeguet'ye ayırdığı öğrenildi.

Öte yandan Babel'le yol ayrımında olan Beşiktaş da Trezeguet'yi ciddi biçimde gündemine aldı.