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'in 17. haftasında , 'a konuk olacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmaya dair tüm detayları sabah.com.tr'de bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 19:18
CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Aly Cissokho, Chico, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Souleymane Doukara

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Andre Ayew, Roberto Soldado.

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CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
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