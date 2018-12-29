Son dakika: Galatasaray'da flaş Serdar Aziz gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinden önce, ağrıları olduğunu söyleyerek kadrodan çıkartılan Serdar Aziz'in maçtan 1 gün sonra tatile gittiği ortaya çıkmış ve Fatih Terim tarafından gönderilme kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında Serdar Aziz'den flaş bir adım geldi..TRT Spor muhabir Volkan Kılıç'ın haberine göre Serdar Aziz menajerine, Fatih Terim'le bir araya gelmeden hiçbir kulüple görüşmek istemediğini iletti. Serdar Aziz aynı zamanda, farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez ifadelerini kullandı.Serdar Aziz'in transfer durumu, Fatih Terimle yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacak...

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