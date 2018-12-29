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: 'da flaş gelişmesi!

Haberi.. 'in 17. haftasında oynanan mücadelesinden önce, ağrıları olduğunu söyleyerek kadrodan çıkartılan 'in maçtan 1 gün sonra tatile gittiği ortaya çıkmış ve tarafından gönderilme kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında Serdar Aziz'den flaş bir adım geldi.. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 29.12.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 20:47
Son dakika: Galatasaray'da flaş Serdar Aziz gelişmesi!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinden önce, ağrıları olduğunu söyleyerek kadrodan çıkartılan Serdar Aziz'in maçtan 1 gün sonra tatile gittiği ortaya çıkmış ve Fatih Terim tarafından gönderilme kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında Serdar Aziz'den flaş bir adım geldi..

TRT Spor muhabir Volkan Kılıç'ın haberine göre Serdar Aziz menajerine, Fatih Terim'le bir araya gelmeden hiçbir kulüple görüşmek istemediğini iletti. Serdar Aziz aynı zamanda, farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'da flaş Serdar Aziz gelişmesi!
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