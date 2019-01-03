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Son dakika: 'den flaş açıklaması

Kulübü, tecrübeli file bekçisi 'in affedildiğini ve devre arası kampına dahil edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 14:20
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel, özür dilemesi üzerine affedilerek sarı lacivertli takımın kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Volkan Demirel'le ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika: Volkan Demirel özür diledi
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Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel açıklaması
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