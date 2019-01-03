Son dakika: Volkan Demirel özür diledi

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. 5 Ekim'de kadro dışı bırakılan ve affı konusunda yönetimle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç çıkan Volkan Demirel'in bir kez de basın önünde özrünü diledi. "Kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum." diyen tecrübeli kalecinin konuşurken duygulanması ve ağlamamak için kendini zor tutması dikkat çekti.

Volkan Demirel özür diledi

Basın mensuplarından soru almayan ve kısa konuşan Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM"

"Özür diliyorum kendimle alakalı bu kadar gündemi meşgul ettiğim için. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum gerçekten kabullenilebilecek bir durum değil. F.Bahçe'yi hep birlikte yukarılara taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Bunun için de her zaman olduğu gibi elimden geleni yapmaya hazırım.

"BAŞKANIMIZ VE ASBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Tabii ki yaşadıklarımız var, olanlar var, konuşmalar var ama bunlar geride kaldı. Şu anda geçmişi fazla konuşmaya gerek yok. F.Bahçe'nin bulunduğu ortamdan F.Bahçe'yi çıkarmalıyız. Bu süreçte kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum. Başkanımız benim için çok önemli bir insan. Beni çok sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum."

"KIRDIĞIM İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ben tamamen duygularıyla konuşan bir insanım, hiçbir zaman yazılı bir metne bağla kalmadım. Sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir, kırmış olduğum insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyorum. Ben Fenerbahçe için varım, var oldum ve bundan sonra da Fenerbahçe için var olacağım. Soru almıyorum, teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."