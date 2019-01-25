Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayırdı

Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrıldı. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün geçtiğimiz sezon devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncunun 29 maçlık Beşiktaş serüveni 11 golle son buldu.

Love Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir süredir Beşiktaş yönetimiyle sıkıntılar yaşayan Vagner Love geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta tüm kurallara uyduğunu ve antrenmanlara çıktığını belirtmiş ve şöyle devam etmişti, "Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim. Şenol Güneş beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona 'Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim' dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor."

Bu açıklamalar üzerine Beşiktaş, 13 Ocak Pazar günü Vagner Love hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı .

Vagner Love için Brezilya ekibi Corinthians'ın adı öne çıkıyor. Corinthians sportif direktörü Monteiro Alves geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süredir Love'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Vagner Love almak istediğimiz bir oyuncu. Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a yüksek miktarda borcu var. Bu sorunun çözüme kavuşması gerekli. Biz de haber bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.