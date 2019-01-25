Mehmet Özdilek: Bugün 3 puan da alabilirdik

Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Özdilek, "Uzun zaman sonra İnönü'de olmak insanı mutlu ediyor. Maç öncesinde iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı söylemiştim. Bizim için mücadele, oyun disiplinine sadık kalma ve iştah olarak rakipten önde olmamız gerekiyordu. Burada oynayarak puan alabilirsiniz. İlk devrede dengeli bir oyun vardı. İki takım da çok fazla üretemedi. Bizim basit pas hatalarımız nedeniyle oyun Beşiktaş'ta kalır gibi olsa da çok fazla pozisyon vermedik. Ekibimizin mücadele gücü çok yüksek. Bu durum ikinci yarıda da ortaya çıktı. 1-0'dan sonra 2'yi de bulabilirdik. Son vuruşlarda tercihleri doğru yapamadık. Bazı periyotlarda geriye yaslanma oldu ve burada golü yedik. Quaresma'nın atılmasının ardından net pozisyonlar bulduk. Rakibin dağılacağını tahmin edebildik. 90+4'te maçı bitirebilirdik. Yine de puan almak moral açısından çok önemliydi. Geçen hafta da iyi oynadık ama puan alamadık. Bugün puan almak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIM TEHLİKE YAŞAYABİLİR"

Ligde inanılmaz bir dalgalanma olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "Bu sene ligde inanılmaz bir dalgalanma yaşanıyor. Puansal anlamda çok reel bir puan durumu olduğunu sanmıyorum. 8. takım ile 18. takım arasında 1.5 maçlık bir fark var. Bu durum devam edecektir. Hayatım boyunca hep bu pozisyonlarda teknik adamlık yaptım ve bu süreçleri çok iyi biliyorum. Puan olarak bütün takımların hedefi 40'ı yakalamaktır ama ben barajın daha düşük olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlar haricindeki bütün takımların tehlike yaşayacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu çizginin üzerinde olmak. Bugün itibariyle aramıza katılan oyuncular var ve biraz daha zamana ihtiyaçları var. İnsanlar transferin hemen takıma adapte olmasını istiyor. Kumaşları çok iyi ve gelecekte takıma katkı sağlayacaklardır. 2-3 transfer daha yapacağız" dedi.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Beşiktaş karşısında aldıkları 1 puanı haftaya kazanarak taçlandırmak istediklerini söyleyen Mehmet Özdilek, "Buradan aldığımız 1 puanı galibiyetle taçlandırmak istiyoruz. 8. haftadan bu yana final oynuyoruz. Geçen hafta oyunsal anlamda çok iyi oynadık ama puan alamadık. Bu maçların ardından ayağa kalkmak çok önemli. Beşiktaş favoriydi ama oynanmadan kaybedilmez ya da kazanılmaz. Bu beraberliğin anlam kazanması için haftaya kazanmamız gerekiyor. Final maçını 34. haftadan önce yapmak istiyoruz" dedi.

3 transfer yaptıklarını ve 2-3 transfer daha yapacaklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Gelen 3 oyuncumuz var. İkisi 4 gün önce geldi ve 1 kez antrenmana çıktılar. İştahları çok kabarık. Pazartesi ya da salı günü 2-3 arkadaşımız daha katılacak takıma. Takıma adapte olmaları biraz zaman alacak ama bizim bu süreçte oyundan çok sonuca ihtiyacımız var. Oynadığımız oyunu galibiyetle pekiştirmek çok önemli. Geriden geliyoruz ve her maç bizim için final. Futbolda başlangıçlar çok önemlidir ve son daha önemlidir. Ümit ediyorum ki 34 hafta sonunda Erzurumspor ligi o çizginin üzerinde bitirecektir" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÖZER BİZİMLE OLMAK İSTEMEDİ"

Alınan iyi sonuçlarda bütün övgüyü oyuncularının hak ettiğini söyleyen genç teknik adam, "Ben oyuncularıma sahada ne yapmaları gerekiyorsa onu söylüyorum. Bugün puan aldık ama 3 puanla da ayrılabilirdik buradan. Özer kıymetli bir arkadaşımızdı ama geçen hafta müsabakanın ortasından habersiz olarak stadı terk etmesi ve sonraki tavırları nedeniyle kendisi yolları ayırmak istediğini söyledi. Bu süreçte bizim mücadeleye ve birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Burada bulunduğu sürede her şeyini vermeye çalıştı ama futbolcuların zaman zaman gel-gitleri olabiliyor. Lig uzun bir maraton. Lokman haftaya oynayamayacak. Kadro derinliğimizin biraz daha geniş olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"BİZ SADECE KENDİ DURUMUMUZLA İLGİLENİYORUZ"

Yeni transferin takıma çok yeni dahil olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Yeni transferlerimiz çok yeni geldi. Norveç ve Danimarka'da ligler erken bitiyor. Tekrar takım antrenmanına girmeleri ve bütünleşmeleri için zamana ihtiyaçları var. Geçen hafta Erzurum'da havalar soğuktu. Eksi 25 gibi derecelerden geliyoruz buralara. Bundan sonraki haftalarda transferlerin katkısı olacaktır" dedi.

Son olarak Fenerbahçe'nin ligdeki durumu sorulan Özdilek, "Puansal olarak Fenerbahçe ile aynı puandayız ama Fenerbahçe 100 yıllık bir kulüp, büyük bir camia. Futbolda bulunduğumuz konumla yorumlanıyorsunuz, onların durumu da çok iç açıcı değil. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, bizi kendi durumumuz ilgilendiriyor. Sadece bu duruma odaklandık" diyerek sözlerini tamamladı.