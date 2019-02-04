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İşte 'nin 'a maliyeti

için 10 milyon Euro nakit ödeyen , şampiyon olması durumunda ’ya 3 milyon Euro daha bonus verecek.

UĞUR KARAKULLUKÇU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a maliyeti
  • Artı %18 vergi ile oyuncunun maliyeti iyice artacak

Galatasaray, taraftarın forvet beklentisini ara transfer döneminin son gününde Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katarak karşıladı.

Mitroglou'yu bedelsiz kiralayan Cimbom'a Diagne ise fazlasıyla pahalıya mâl oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 10 milyon Euro nakdin yanı sıra Kasımpaşa kaynaklarına göre şampiyonluk halinde 3 milyon Euro daha bonus ödeyecek.

Galatasaray ayrıca 13 milyon Euro'nun %18'lik KDV'sini de (Katma Değer Vergisi) karşılayacak. Böylece kulübün kasasından çıkan para 15 milyon 250 bin Euro'yu bulacak.

4.5 yıllık anlaşma yapılan Senegalli forvet ise toplamda 10.6 milyon Euro kazanacak. Bu arada iki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Kasımpaşa, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20'sinde hak sahibi.

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İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a maliyeti
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