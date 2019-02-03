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  • Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

'ın 'in 20. haftasında 'u deplasmanda 6-2 mağlup ettiği maça siyah beyazlıların yeni transferi damga vurdu. Japon oyuncu sadece 9 dakikada 2 gol atarken adını Spor Toto Süper Lig tarihine yazdırdı.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 21:58
Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti
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Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

'in 20. haftasında , 'a konuk oldu.

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Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

Maçta 80. dakikaya 4-2'lik üstünlükle giren 'ta, 81. dakikada yeni transfer , Adem Ljajic'in yerine oyuna girdi.

Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

Japon topla henüz ilk kez buluştuğu 82. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık bir plase ile topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.

Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

Kagawa, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa uzak mesafeden yaptığı isabetli vuruşla kalecisi Ruud Boffin'i avladı ve skoru 6-1'e getirdi.

Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

Siyah beyazlılar karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken Kagawa, sahada kaldığı 10 dakikada attığı 2 golle güne damgasını vuran isim oldu.

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