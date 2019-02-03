Shinji Kagawa sadece 9 dakika Süper Lig tarihine geçti

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup ettiği maça siyah beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa damga vurdu. Japon oyuncu sadece 9 dakikada 2 gol atarken adını Spor Toto Süper Lig tarihine yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Maçta 80. dakikaya 4-2'lik üstünlükle giren Beşiktaş'ta, 81. dakikada yeni transfer Shinji Kagawa, Adem Ljajic'in yerine oyuna girdi. Japon topla henüz ilk kez buluştuğu 82. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık bir plase ile topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı. Kagawa, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa uzak mesafeden yaptığı isabetli vuruşla Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'i avladı ve skoru 6-1'e getirdi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken Kagawa, sahada kaldığı 10 dakikada attığı 2 golle güne damgasını vuran isim oldu.