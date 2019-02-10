CANLI | Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.