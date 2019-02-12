Mathieu Valbuena: Hocamız bana güvenebileceğini görmüştür

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Zenit'i konuk etti. Sarı lacivertliler Islam Slimani'nin 21. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, maç sonrasında yaptığı açıklamada kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. "Farklı bir kulvarda bir karşılaşmaya çıktık. Hepimiz ligde zorlu dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Ligde nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Avrupa'da iyi bir yolda devam etmek istiyoruz. Ligdeki gidişatı değiştirebilmek için de buna ihtiyacımız var."

Bu akşam iyi bir takımla mücadele ettiklerini söyleyen Valbuena, "Karşımızda Avrupa'da her zaman iyi işler yapmış bir takım vardı. Bizim için kazanmak gerçekten son derece güzel oldu. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ama bu turun sadece ilk bölümü bitti. Oraya gidip turu almamız gerekiyor. Rövanş maçına çıkmadan önce tek düşüncemiz o olacak. İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. En önemlisi de bu akşam gol yemedik." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal ile aralarında çok profesyonel bir ilişki olduğunu belirten Mathieu Valbuena, "Hocamızla çok profesyonel bir ilişkimiz var. Takımımım için daha fazla top oynamak istiyorum ama hayatın gereklikleri bunlar. Hayatın içerisinde böyle şeyler var." dedi.

Buna karşın 34 yaşındaki antrenmanda her zaman elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti ve sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hocam beni çağırıp oynatmak istediğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Bu akşam hocamız da bana güvenebileceğini görmüştür. Her zaman takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum. Kendimi de saha içerisinde çok iyi hisssettim. Takım da kazandı ve en önemlisi de buydu. Takımın kazanmasını her şeyden daha çok istiyorduk. Keyif aldığımı herkesin gördüğünü düşünüyorum. Sahadayken son derece mutlu oluyorum."