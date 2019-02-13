"Benfica en iyi haliyle geliyor"

10-0'lık Nacional galibiyetiyle Avrupa'nın gündemine oturan Benfica, yarın Türk Telekom'da Avrupa Ligi son 32 turunda sahne alacak. G.Saray'a gözdağı veren Portekiz devinin durumunu Portekiz Ligi uzmanı Tom Kundert, SABAH için masaya yatırdı:

Benfica'nın problemi emektar Jonas'a alternatif üretemediği için B planlarının olmamasıydı. Buna çözüm getiren isim ise Joao Felix oldu. Takımın diğer forveti Seferovic'le de uyum sağlayan Felix çok formda. Seferovic de hava hakimiyeti ve fiziksel kuvvetiyle rakip savunmaları hırpalayıp Felix'e alan açıyor.

G.Saray'ın en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi duran toplar olacak. Benfica uzun bir takım ve hava hakimiyetiyle duran topları ciddi bir silaha çevirmiş durumda.

SAVUNMALARI PROBLEMLİ

Savunmada pek güvenli değiller ve Galatasaray baskı kurarsa aradığı fırsatları bulur. G.Saray turu geçmek istiyorsa ilk maçta bu zaaftan skor almalı. Şunu da eklemeliyim, takımca sezonun en formda dönemindeler ve Benfica, İstanbul'a en iyi haliyle geliyor.

MARİANO SEVİNCİ

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Benfica maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda teknik direktör Fatih Terim taktik çalışmaların üzerinde dürdü. Mariano, idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı.