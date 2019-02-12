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'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Arjantinli futbolcu 'nın Fransa'nın Nantes şehrinden yeni transfer olduğu İngiltere'nin Cardiff şehrine giderken bindiği özel uçak üzerinde kaybolmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu pilot ve futbolcuyu taşıyan tek motorlu Piper Malibu marka uçak Manş denizinde 70 metre derinlikte bulunmuş ve uçakta bir ceset olduğu tespit edilmişti. Sala'ya ait olduğu tespit edilen cesede otopsi yapıldı ve Arjantinli futbolcunun sevenlerini kahreden bir detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:59
Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

22 Ocak'ta uçağı 'ne düşen ve cesedi 6 Şubat'ta çıkarılan futbolcu 'nın dün otopsi raporu yayınlanmıştı.

Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Rapora göre talihsiz futbolcu, kafa ve vücudundaki yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Fakat rapordaki bir detay sevenlerini bir kez daha kahretti.

Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Hem baş bölgesindeki ağır yaralanma hem de denizin dibinde uzun süre beklemesinden ötürü ceset önce teşhis edilemedi.

Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Teşhis için yapılan parmak izi kontrolleri sayesinde bulunan cesedin Sala'ya ait olduğu kesinleştirildi.

Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Sala'nın Holly Tree Lodge morguna kaldırıldığı belirtilirken önümüzdeki günlerde cenaze detayları paylaşılacağı ifade edildi. (Milliyet)

Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!
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