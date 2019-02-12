Emiliano Sala'nın otopsi raporunda kahreden detay!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın Fransa'nın Nantes şehrinden yeni transfer olduğu İngiltere'nin Cardiff şehrine giderken bindiği özel uçak Manş denizi üzerinde kaybolmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu pilot ve futbolcuyu taşıyan tek motorlu Piper Malibu marka uçak Manş denizinde 70 metre derinlikte bulunmuş ve uçakta bir ceset olduğu tespit edilmişti. Sala'ya ait olduğu tespit edilen cesede otopsi yapıldı ve Arjantinli futbolcunun sevenlerini kahreden bir detay ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:59