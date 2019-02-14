Atletico Madrid scoutları Galatasaray - Trabzonspor U21 maçını izledi

Geçtiğimiz Pazar günü U21 Ligi'nde oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinin Avrupa'dan önemli misafirleri vardı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor derbisinde, Abdülkadir Ömür'ü izlemek için İstanbul'a gelen Atletico Madrid scoutları, öncesinde de Florya'daki gençlerin derbisine uğradı.

3 GALATASARAYLI 2 TRABZONSPORLU İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile biten maçı izleyen Atletico Madrid scoutları 5 futbolcu için rapor hazırladılar.

Galatasaray'dan sol kanat Metehan Mertöz, sol bek Furkan Korkut ve merkez orta saha Çekdar Orhan'ı beğenen scoutlar, Trabzonspor'dan da oyun kurucu Kerem Baykuş ile forvet Talha Reşat Bulut'u listelerine aldılar.

Atletico Madrid scoutlarının bu 5 oyuncuyu takibini sürdüreceği öğrenildi.

HABER: Serkan AKKOYUN