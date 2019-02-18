Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 1-0'lık Zenit galibiyetinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü devam ediyor.

21 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Rusya'da Zenit'e konuk olacak olan Fenerbahçe, daha sonra Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat'taki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, ligde daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor (Ülker Stadı), Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim Stadı), Demir Grup Sivasspor (Ülker Stadı), MKE Ankaragücü, (Eryaman Stadyumu) ve Galatasaray (Ülker Stadı) ile karşılaşacak.

Öte yandan, ilk maçta aldığı 1-0'lık avantaj ile Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk olacak olan Fenerbahçe, Rusya'dan turla dönmesi halinde turnuvada son 16 turu maçlarını da bu süreçte 12-19 Mart'ta oynayacak. (Ntvspor)