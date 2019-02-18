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'nın kariyeri tehlikede!

Cinsiyeti tartışılan, kadınlarda 800 metre dünya şampiyonu atlet 'nın başı dertten kurtulmuyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 16:18
Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Kanındaki testosteron hormonu yüksek çıkan ve bu sebepten dolayı spor kariyeri tehlikeye giren Semenya, CAS'ta hakim karşısına çıktı.

Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Fiziksel olarak kadından çok erkeğe benzeyen 28 yaşındaki Güney Afrikalı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davasına katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

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Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Sakin bir şekilde duruşmaya girerken görüntülenen başarılı atlet, soruları yanıtlamadı.

Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

2009 Berlin Dünya Şampiyonası'ndaki zaferinden beri cinsiyeti tartışma konusu olan Semenya'nın testosteron seviyesini düşürücü ilaç alması konusunda bir kararın çıkabileceği belirtiliyor.

Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

CAS'ın kararının, bu hormon dengeleyici ilacın alınması yönünde olacağı iddia ediliyor.

Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Başarılı atlet bu ilacı kullanmazsa bir daha spor müsabakalarında yer alamayacak.

Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Semenya'ya yapılan testlerin sonucu resmi olarak hiç açıklanmadı.

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