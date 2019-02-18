Caster Semenya'nın kariyeri tehlikede!

Cinsiyeti tartışılan, kadınlarda 800 metre dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın başı dertten kurtulmuyor. Kanındaki testosteron hormonu yüksek çıkan ve bu sebepten dolayı spor kariyeri tehlikeye giren Semenya, CAS'ta hakim karşısına çıktı. Fiziksel olarak kadından çok erkeğe benzeyen 28 yaşındaki Güney Afrikalı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davasına katılmak üzere İsviçre'ye geldi. Sakin bir şekilde duruşmaya girerken görüntülenen başarılı atlet, soruları yanıtlamadı. 2009 Berlin Dünya Şampiyonası'ndaki zaferinden beri cinsiyeti tartışma konusu olan Semenya'nın testosteron seviyesini düşürücü ilaç alması konusunda bir kararın çıkabileceği belirtiliyor. CAS'ın kararının, bu hormon dengeleyici ilacın alınması yönünde olacağı iddia ediliyor. Başarılı atlet bu ilacı kullanmazsa bir daha spor müsabakalarında yer alamayacak. Semenya'ya yapılan testlerin sonucu resmi olarak hiç açıklanmadı.