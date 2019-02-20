Ersun Yanal forvet tercihini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit'in konuğu olacak. Yarın TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, basın toplantısı öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu..

11'e 11 maçların ilk 30 dakikalarında müthiş oynadıklarını belirten Yanal, bunu daha uzun bir süreye yaymaları gerektiğini belirtti. "UEFA kadrosuna 3 oyuncu ilave edebiliyorduk. Kervanı yolda düzmek oldukça zor, biz biraz kervanı yolda düzdük." diyen deneyimli çalıştırıcı İslam Slimani'ye Zenit karşısında görev vermeyeceğini açıkladı. "Forvet hattında her türlü oyuncumuz hazır. Belki İslam Slimani'yi kullanmak konusunda tereddütlerimiz var ve büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew oynayacak, bu mevkiye yabancı bir oyuncu değil."

Sezon başında 1,5 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Leicester City'den kiralanan Cezayirli oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 5 gol atabildi. Kaçırdığı gol fırsatları sebebiyle taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Slimani'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarının ayrılması bekleniyor .

Yayıncı kuruluşa verdiği açıklamaların ardından basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, Rusya'ya ulaşmakta yaşadıkları zorluklara değindi: "Sis yüzünden sorun yaşadık. 2-3 saat rötarla Rusya'ya geldik. Antrenmandan sonra iyice dinlenip maça hazır olacağız."

"İlk maçta 30 dakikalık bir iyi oyun oynadık. Son 7-8 maçtır bunu yapıyoruz zaten. 11'e 11 oynadığımız maçların 30 dakikası müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. Rakibimize çok pozisyon vermemiştik ilk maçta." diyen Ersun Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Zenit'in durumu belli, lig lideri. Ama uzun zamandır maç yapmıyorlar. Sakat oyuncuları var, bizde de var. İki takımın da gücü belli. İstanbul'da oynadığımız şekli burada oynamamak için bir sebep yok. Rakibimize üstünlüğümüzü kabul ettirmek istiyoruz."

Fenerbahçe, son 32 turu UEFA Avrupa Ligi için yeni transferler Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı listeye dahil ederken Serdar Aziz, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci gibi isimler listenin dışında kaldı.

Konuyla ilgili konuşan Yanal, "Üç oyuncu ilave etmemiz gerektiğinde stoper sayımızda sorun vardı. Orta sahaya hamlede bulunmamız lazımdı. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değildi. Daha çok çeşitliliği olan oyuncuları takıma katarak sorun yaşayabileceğimiz yerleri kapatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Yanal sözlerini şöyle sonlandırdı: "Gücünü kanıtlamış iki stoperimiz var. Sadık ve Skrtel. Uzun zamandır oynamayan ama kalitesi belli olan Şener var. Bu maçları oynayabilecek oyuncu bunlar. Slimani'yi kullanmakta bazı tereddütlerimiz var, büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew ilk 11'de oynayacak. Forvet pozisyonuna alışık bir oyuncu. Valbuena sakat zaten, buraya gelmedi. Derbi maçına yetiştirmeye çalışıyoruz."