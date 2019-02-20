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  • Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

biletlerini kesti! 'de 7 isim yolcu

Sezon sonu için transfer listesini belirleyen 'de, teknik direktör , sezon başında tarafından kadroya dahil edilen 7 ismin biletini kesti.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 18:51
Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Önümüzdeki sezon için stoper, ön libero, 10 numara ve forvet transferi isteyen teknik direktörü , takımın Fransız sportif direktörü 'nin transferinde rol aldığı 11 oyuncudan 7'sinin sezon sonunda gönderilmesi yönünde talimat verdi.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

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Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre deneyimli teknik adam öncelikle takımın omurgasının değişmesini istiyor.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Takvim'in haberine göre; 'ın en önemli talebi ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece 3 ismin kalmasını isterken bir isim konusunda kararsız kaldı.

Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

57 yaşındaki çalıştırıcının onay verdiği ilk isim Bursaspor'dan kadroya dahil edilen kaleci Harun Tekin.

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