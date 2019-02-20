Ersun Yanal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 7 isim yolcu

Sezon sonu için transfer listesini belirleyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal, sezon başında Damien Comolli tarafından kadroya dahil edilen 7 ismin biletini kesti. Önümüzdeki sezon için stoper, ön libero, 10 numara ve forvet transferi isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımın Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin transferinde rol aldığı 11 oyuncudan 7'sinin sezon sonunda gönderilmesi yönünde talimat verdi. Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre deneyimli teknik adam öncelikle takımın omurgasının değişmesini istiyor. Tecrübeli teknik adamın stoper, ön libero, 10 numara ve forvet alınması konusunda yönetimden istekte bulundu. Takvim'in haberine göre; Ersun Yanal'ın en önemli talebi ise takımdan gönderilecek isimler konusunda oldu. Yanal'ın sezon başında alınan 11 isimden sadece 3 ismin kalmasını isterken bir isim konusunda kararsız kaldı. 57 yaşındaki çalıştırıcının onay verdiği ilk isim Bursaspor'dan kadroya dahil edilen kaleci Harun Tekin.