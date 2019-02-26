Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde bu akşam Ümraniyespor karşısında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, rövanş mücadelesinde bu akşam İstanbul'da rakibine konuk olacak. Bu sezon kupayı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ümraniyespor engelini de aşarak adını yarı finale yazdırmayı ve kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KARAMAN'IN LİG'DEKİ 11'İNİ KORUMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ile Ibanez bu maçın kadrosunda yer almıyor. Kupaya önem veren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın Ümraniyespor karşısına ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Göztepe maçındaki 11 ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Ibanez.

CEZALI: Yok

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Yarınki müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.