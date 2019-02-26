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  • Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

'ta derbinin faturası 'e kesildi!

Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı, ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere bitiren 'ta, yıkımın sorumlusu olarak gösteriliyor.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 26.02.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 14:50
Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçı, ikinci devrede yediği gollerle 3-3 berabere bitiren 'ta, eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör var.

Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

İlk yarıda Fenerbahçe'yi adeta sahadan silen ve soyunma odasına 3-0 önde giren siyah beyazlılarda, tüm taraftarlar skorun artacağını ve tarihi bir farkın geleceğini düşünürken, ikinci devrede yaşananlar büyük bir şok etkisi ve yıkım yarattı.

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Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

bu beraberlikle lider Medipol Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşerken, şampiyonluk şansından da bir hayli uzaklaşmış oldu.

Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ikinci devrenin başında yaptığı İsla-Valbuena ve Moses-Ayew hamlesine karşılık vermeden, oyunu geride kabul eden Güneş'in, skor 3-2'ye geldikten sonra ilk değişikliğini yapması cephesinde büyük tepki topladı.

Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

Birçok maçta öndeyken orta sahaya Medel veya Necip hamleleri yapan ve oyunu tutmayı başaran 'in, Fenerbahçe'nin baskısı karşısında orta saha yerine kanatlarda değişiklik yapması ve son bölümde Mustafa Pektemek'i maça alması da eleştirilen diğer tercihlerdi.

Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

İşte tarihi maçın ardından 'e yapılan eleştiriler:

Beşiktaş'ta derbinin faturası Şenol Güneş'e kesildi!

1- İkinci devreye Ersun Yanal'ın iki değişiklik yaparak çıkmasına rağmen, oyuncu değiştirmeyerek rakibin hamlesine karşılık vermedi.

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