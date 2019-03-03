CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY
İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad
GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou